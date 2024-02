Darwin Day al MMAB di Montelupo

Lunedì 12 febbraio, data in cui ricorre l’anniversario della nascita di Charles Darwin, alle 17.30 il MMAB di piazza Vittorio Veneto ospiterà il professor Alessandro Riga, ricercatore nel dipartimento di Biologia dell’Università di Firenze, che interverrà sul tema "Darwin e l'evoluzione umana".

Il giorno di Darwin (Darwin Day) è una celebrazione in onore di Charles Darwin che si tiene in occasione dell'anniversario della sua nascita, il 12 febbraio 1809. Questa tradizione è nata inizialmente in Inghilterra e negli Stati Uniti immediatamente dopo la morte di Darwin, nel 1882, e si è diffusa adesso in tutto il mondo. Come è noto, il contributo dato da Charles Darwin al progresso del pensiero scientifico nell’ambito dello studio degli esseri viventi è stato fondamentale.

Con la pubblicazione de L’origine delle specie, la cui prima edizione risale al 1859, lo studio degli esseri viventi venne per la prima volta orientato in una direzione in cui la minuziosa e prolungata osservazione, nonché l’ampiezza dei casi presi in esame, consentì di formulare una teoria, quella della evoluzione, scevra da elementi precostituiti e aperta a contributi e critiche che utilizzassero la stessa metodologia scientifica.

Se Telmo Pievani, nella recente raccolta di saggi intitolata La natura è più grande di noi (Solferino editore, 2022), può scrivere che come esseri umani “condividiamo una parte del nostro genoma, per dire, anche con una banana, per quanto possa sembrarci strano (e con tutto il rispetto per la banana)”; ebbene questa affermazione divertente ma profondamente vera e gravida di straordinarie conseguenze, scaturisce da quel concetto di evoluzione introdotto da Charles Darwin nel lontano 1859.

Al grande naturalista inglese sarà dedicata la lezione dal titolo Darwin e l'evoluzione umana, che Alessandro Riga, ricercatore presso la Facoltà di biologia dell’Università di Firenze e già graditissimo ospite a Montelupo Fiorentino nel 2022 in occasione degli incontri di paleoantropologia, terrà lunedì 12 febbraio alle ore 17.30 presso il MMAB.

Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa