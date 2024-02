Drammatico incidente vicino Merano, muore giovane di Impruneta

Un 33enne di Impruneta è morto in Trentino Alto Adige per un incidente d'auto. Si chiamava Filippo Gabriele, è deceduto all'alba di oggi, venerdì 9 febbraio. Era in superstrada sulla Merano-Bolzano, il sinistro è avvenuto verso l'uscita di Lana-Posta.

Verso le 5 il 33enne era a bordo della sua utilitaria. La sua auto è rimasta completamente distrutta nell'impatto con il guard rail. Non si conoscono i motivi dell'incidente. Gabriele era da solo in auto al momento dell'incidente. La sua vettura è l'unica coinvolta nel sinistro.

Il 33enne di Impruneta era tornato a vivere negli ultimi tempi in provincia di Firenze dopo aver lavorato in un ristorante di San Candido per un po' di tempo durante la pandemia.