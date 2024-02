Empoli in Azione nelle frazioni: tappa a Marcignana

Empoli in Azione martedì 13 febbraio alle ore 21.30 terrà il quarto incontro con la popolazione, stavolta con i cittadini di Marcignana e Pagnana. L’incontro si terrà presso il Circolo Arci Marcignana - Via Valdelsa, 132 – Empoli. Avremo modo di parlare della frazione, della nostra idea di sviluppo della città e della frazione, e perché no, di confrontarci coi cittadini su quanto accaduto sul tema del gassificatore e degli altri temi che hanno interessato la frazione; su quello che pensavamo allora di quell'impianto, su come crediamo vada affrontata la gestione dei rifiuti, su come crediamo un'amministrazione cittadina debba rapportarsi alle persone che nella città vivono. Noi ci saremo, pronti a parlare di tutto apertamente, con la passione di chi ama la propria città. Sul serio. Ci vediamo a Marcignana!

Luca Ferrara, segretario di Empoli in Azione