Empoli ricorda la partenza dei volontari della guerra di Liberazione

La Memoria che non dimentica. Martedì 13 febbraio 2024 ricorre il 79° anniversario della partenza dei 530 Volontari che lasciarono la città di Empoli, insignita dal Presidente della Repubblica nel 2018 della medaglia d’oro al merito civile, per andare a combattere nella Guerra di Liberazione del nostro Paese, l’Italia, dai fascisti e nazisti.

La cerimonia istituzionale si terrà alle 9.30, in piazza del Popolo, di fronte alla lapide che ricorda la loro partenza.

A rappresentare l’amministrazione comunale e la comunità empolese la prima cittadina, Brenda Barnini, che deporrà una corona d’alloro alla lapide.