Festa a Fucecchio per Mario e Fosca, centenari nello stesso giorno

Il centenario Mario Nuti con il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli

Martedì scorso 6 febbraio è stato un giorno da ricordare per due cittadini fucecchiesi e per le loro famiglie ma anche un giorno da record per la città: due persone residenti hanno tagliato il traguardo dei 100 anni vita lo stesso giorno. Un evento mai successo prima a Fucecchio. Con Mario Nuti e Fosca Calugi sono ben 5 i fucecchiesi viventi con più di 100 anni: oltre ai due centenari ci sono anche un cittadino di 101 anni e due cittadine di 102 anni, di cui una residente nella frazione di Torre.

Un inno alla longevità che fa pensare alla qualità della vita nella cittadina del Valdarno inferiore anche perchè oltre ai 5 centenari ci sono anche 6 persone con 99 anni già compiuti.

La centenaria Fosca Calugi con il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli

"Evidentemente - commenta il sindaco Alessio Spinelli - a Fucecchio c'è una qualità della vita che consente a tante persone anziane di raggiungere un'età veneranda in tranquillità. Mi fa piacere portare il mio saluto e quello dell'amministrazione comunale a questi cittadini anziani che hanno percorso un cammino così lungo e che possono ancora raccontare tante cose e insegnare alle generazioni più giovani. Vedere poi l'affetto da cui sono circondati grazie alla vicinanza dei familiari mi fa pensare a una comunità, la nostra, che ancora porta con sé dei valori forti. Una comunità coesa che vuol continuare a difendere la solidarietà ma anche principi di uguaglianza come quello della sanità pubblica".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa