GD, iniziativa di Generazione Prossima al circolo di Santa Maria

Sabato 10, dalle ore 14 e 30, al Circolo di Santa Maria a Empoli si terrà un'iniziativa regionale di Generazione Prossima, mozione per il congresso nazionale dei Giovani Democratici in sostegno alla candidatura di Paolo Romano.

Sarà un'assemblea inclusiva aperta a tutt* dove ci divideremo in 5 tavoli tematici per costruire insieme proposte politiche innovative e affrontare le questioni cruciali che plasmano il nostro futuro.

Chiunque può partecipare a tavole rotonde coinvolgenti sulla formazione dei medici e sulle condizioni dei lavoratori sanitari; approfondire le politiche ambientali e la prevenzione dei disastri ecologici; esplorare il concetto di cittadinanza al di là del dibattito sullo ius solis; discutere la rappresentanza studentesca e il passaggio alle prossime fasi della vita dopo le superiori.

Ci sarà poi un quinto tavolo, il cui tema sarà scelto dai partecipanti all'iniziativa.



Dopo la discussione sui tavoli ci sarà l'intervento di chiusura e sintesi di Paolo Romano.