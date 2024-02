Inaugurate a Certaldo le visite all’archivio storico

Ieri, giovedì 8 febbraio, è stata una giornata di scoperta e apprendimento. Per la prima volta cinquanta ragazzi delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Certaldo, accompagnati dai loro docenti, hanno preso parte ad una visita guidata presso l'archivio storico preunitario del Comune di Certaldo.

Promossa dall'Amministrazione Comunale, rappresentata dall'assessora alla biblioteca e all'archivio storico Benedetta Bagni, in collaborazione con Promocultura, l'iniziativa ha avuto l'obiettivo di far conoscere alle nuove generazioni l'importanza della documentazione conservata nei fondi archivistici per comprendere la storia locale attraverso lo studio diretto delle fonti documentarie.

L'archivista che ha guidato la visita ha mostrato agli studenti alcuni documenti originali datati dal 1400 fino al 1800, offrendo loro l'opportunità di prendere familiarità con i contenuti e le istituzioni principali che li hanno prodotti. Gli studenti hanno così potuto scoprire dettagli interessanti sull'amministrazione del territorio, sulla giustizia civile e criminale, sul ruolo dei vicari e dei podestà, oltre ad altri aspetti significativi della storia di Certaldo.

"È stata un'esperienza davvero stimolante per i ragazzi, che hanno potuto toccare con mano la storia del nostro territorio attraverso documenti autentici - ha commentato l'assessora Benedetta Bagni -. Questa iniziativa mira a promuovere il desiderio di conoscenza, rispetto e valorizzazione del nostro patrimonio locale nelle nuove generazioni, e siamo felici di poter offrire loro questa opportunità di apprendimento diretto. Questa giornata speciale è solo l'inizio di un percorso di scoperta e valorizzazione della nostra storia locale, un patrimonio da conoscere e preservare per le generazioni future”.

Tra i documenti più suggestivi, alcuni ragazzi hanno ammirato le filze con gli stemmi acquarellati dei vicari impressi sulle coperte, appartenenti al fondo del Vicariato. Questi stemmi, testimoni delle molte famiglie fiorentine che hanno avuto un ruolo importante nella storia di Certaldo, sono visibili anche sulla facciata e all'interno del Palazzo Pretorio, confermando l'importanza storica e culturale della nostra città.

Il volume "L'archivio preunitario del Comune di Certaldo. Inventario", curato da Emilia Caligiani, Elisabetta Insabato, e Sandra Pieri, pubblicato da Pacini Editore nel 2022, è disponibile per la consultazione e il prestito in biblioteca, oltre che consultabile online sul sito web del Comune di Certaldo all'indirizzo https://www.comune.certaldo.fi.it/it/page/biblioteca-ed-archivio.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa