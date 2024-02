Incendio in fabbrica di ceramiche a Montespertoli

I vigili del fuoco del comando di Firenze, sono intervenuti dalle ore 18 nel comune di Montespertoli, in via di Virginio, per un incendio di un edificio industriale adibito alla produzione di ceramiche.

Sul posto sono giunte le squadre di San Casciano e di Empoli, nonché due autobotti dal distaccamento di Empoli e di Fi-Ovest.

I vigili del fuoco hanno effettuato lo spegnimento di un forno e di alcuni materiali nelle vicinanze. L'intervento tempestivo ha permesso di contenere l'incendio e sono attualmente in corso le operazioni di controllo e bonifica della copertura dell’edificio con una squadra e un’autoscala.

Non risultano persone coinvolte nell'incendio.