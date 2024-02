Frontale tra due auto in via di Ponzano

Incidente tra due auto in via di Ponzano a Empoli. Poco prima delle 12 di oggi, venerdì 9 febbraio, due vetture si sono scontrate frontalmente nel quartiere di Ponzano. Due donne sono rimaste ferite, le due persone alla guida delle automobili.

L'incidente è avvenuto nel tratto tra via Capoquadri e via Righi. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Pubblica Assistenza di Montelupo e della Pubblica Assistenza di Castelfiorentino. È stato necessario anche l'arrivo dei vigili del fuoco di Empoli per estrarre le persone dagli abitacoli.

Le due donne sono state poi portate in ospedale a Empoli. Una delle due ferite è una 57enne, trasportata in codice verde. Il tratto di strada è rimasto chiuso al traffico, gli agenti della polizia municipale dell'Empolese Valdelsa hanno fatto i rilevamenti del caso.