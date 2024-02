Investirono una guardia giurata in bosco, denunciati sei motociclisti

I carabinieri forestale di Reggello hanno individuato chi ha investito il 14 gennaio una guardia giurata dell’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve. Si tratta di un gruppo di sei motociclisti 'trialisti', che sono stati denunciati.

La pattuglia di servizio dell’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, composta da due guardie particolari giurate, stava facendo un servizio sulla circolazione fuoristrada dei veicoli a Case di Sant’Antonio, all’interno dell’area naturale protetta denominata “Foresta di Sant’Antonio” del Demanio Regionale, limitrofa alla Riserva Naturale Biogenetica di Vallombrosa gestita dai Carabinieri Forestali.

Durante il servizio una delle guardie si è trovata di fronte ad un gruppo di motociclisti, nello specifico a bordo di moto da trial, tutti senza targa che, non si fermavano all’intimazione dell'alt, per non farsi sanzionare per il transito fuoristrada irregolare. Addirittura uno di loro è entrato in contatto con la guardia, ferendola a una gamba in modo grave. Nessuno dei componenti del gruppo dei trialisti si è fermato a prestare soccorso all’investito che è stato portato in ospedale.

Le attività di indagine espletate dai carabinieri forestali, nonostante le moto coinvolte fossero prive di targa, hanno permesso attraverso un’attenta ricostruzione dei fatti, tramite l’analisi delle testimonianze e il ricorso alle banche dati, di risalire ai sei componenti del gruppo di trialisti che dovranno rispondere all’Autorità Giudiziaria, in base al Codice Penale, di lesioni personali, omissione di soccorso e resistenza a Pubblico Ufficiale.