Netflix gira serie su Boccaccio ma non a Certaldo, Cucini: "Ragioni logistiche"

Netflix girerà una serie tv ispirata a Boccaccio, ma non a Certaldo. Suona strano che il grande artista originario di Certaldo sia protagonista di una serie in cui Certaldo non si vede, sull'argomento è intervenuto anche Giacomo Cucini. Il sindaco certaldese ha diramato una nota.

"Abbiamo appreso dai giornali che in questi giorni Netflix girerà in Italia una serie ispirata all'opera letteraria di Giovanni Boccaccio, dal titolo "The Decameron". Siamo rimasti sorpresi e con curiosità abbiamo contattato direttamente Netflix, che ha gentilmente chiarito alcuni aspetti riguardanti la scelta delle location per le riprese.

Ci è stato spiegato che la produzione americana ha deciso di girare principalmente a Cinecittà e questo non per trascurare Certaldo o la sua importanza storico-culturale legata a Boccaccio, ma per ragioni pratiche e logistiche.

Abbiamo appreso inoltre che le riprese della serie sono state praticamente quasi ultimate. Tuttavia abbiamo avanzato delle proposte e abbiamo approfittato dell'occasione per ribadire che Certaldo, città natale di Boccaccio, sede della Casa del Boccaccio e dell'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio, è un luogo carico di storia e di cultura, parte integrante dell'Associazione Dimore Storiche, e che avrebbe costituito un valore aggiunto per la realizzazione della serie".