Ore d'ansia per un imprenditore aretino disperso in mare a Dubai

Risulta disperso Samuele Landi. L'ex amministratore delegato di Eutelia sarebbe rimasto coinvolto in un incidente in mare al largo di Dubai, dove si è stabilito da tempo con la famiglia. Di lui non si hanno notizie da giorni.

Originario di Arezzo, 59enne, Landi lavorava in una chiatta ancorata al largo degli Emirati e da qualche tempo era diventato console onorario della Liberia.

La chiatta Aisland si sarebbe spezzata a causa del maltempo. I cinque componenti dell'equipaggio sarebbero finiti in mare, tra loro anche Landi. Subito sono scattati i soccorsi con barche e elicotteri. Due persone sarebbero state trovate in vita e salvate, tre corpi invece sono stati recuperati e si attende l'esame del Dna.