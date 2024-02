Primarie Pd, l'appello al voto a Vinci di Iallorenzi

Dopo quasi tre mesi di campagna elettorale domenica 11 febbraio si svolgeranno le primarie del Partito democratico di Vinci per decidere chi sarà la/il candidata/o alle elezioni amministrative del prossimo giugno.

Sara Iallorenzi, vicesindaca di Vinci e candidata alle primarie, ha affrontato la campagna elettorale organizzando moltissimi incontri con cittadine e cittadini.

«Ho avuto l’opportunità di parlare, ancora di più, con tanta gente e di ascoltare esigenze e problemi che arrivano da tutto il territorio. Ringrazio tutto il mio comitato, donne e uomini pieni di passione, che in queste settimane mi hanno accompagnato nei volantinaggi, hanno organizzato gli incontri, hanno pianificato i turni e hanno rinunciato a una parte del loro tempo libero per dedicarlo alla mia campagna elettorale».

Intanto questa sera alle 19 si svolgerà l’evento di chiusura della campagna elettorale di Iallorenzi presso la casa del Popolo di Sovigliana, ci sarà un giro pizza offerto ai presenti.

La candidata lancia anche un appello al voto per domenica 11 febbraio, invitando tutti e tutte a recarsi alle urne: «Vinci è un gioiello da tanti punti di vista e merita un posto in prima fila. Vorrei una Vinci attenta alle famiglie, ai single, alle persone in difficoltà, ma anche alle imprese, ai giovani pieni di idee che potrebbero realizzarle proprio qui da noi, ai commercianti, agli artigiani, alle associazioni, alle cooperative, ai consorzi. Un Comune attrattivo e competitivo, che non lasci indietro nessuno. Dobbiamo lavorare per raggiungere l'obiettivo. Per farlo occorrono competenza, impegno e coerenza. Il voto è importante ci riguarda da vicino, una Sindaca a Vinci manca da oltre 30 anni. A Vinci ci sono nata, è il mio Comune. Esserci per Vinci non è solo uno slogan ma il mio modo di pensare».

MODALITÀ DI VOTO

Si vota domenica 11 febbraio dalle 8.00 alle 20.00 nei cinque seggi allestiti nel Comune.

-Seggio n.1 “Vinci capoluogo” presso la casa del popolo, via R.Fucini 24

Sezioni 1-2-3-4

-Seggio n.2 “Vitolini” presso la casa del popolo, via della Libertà 32

Sezione 5

-Seggio n.3 “Sovigliana 1” presso la sede del Partito democratico di Vinci, via L.da Vinci 3

Sezione 6-7-8 e seggio speciale

-Seggio n.4 “Sovigliana 2” presso la sede del Partito democratico di Vinci, via L.da Vinci 3

Sezione 9-10-11

-Seggio n.5 “Spicchio” presso la casa del popolo, via Limitese 13

Sezione 12-13-14-15

Per votare serve un documento di identità valido.

Si può esprimere una sola preferenza e basta mettere una X sul nome di Sara Iallorenzi.

Fonte: Ufficio Stampa