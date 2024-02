Salernitana-Empoli 1-3: Espugnato l'Arechi di Salerno! L'Empoli vince per 3-1 ottenendo tre punti pesantissimi

Otto punti in quattro partite da quando Davide Nicola è approdato sulla panchina dell'Empoli. A parlare per lui sono i dati e i fatti che ha portato una volta giunto in azzurro. Una vittoria, quella ottenuta contro la Salernitana, di un'importanza enorme che porta l'Empoli a superare ben quattro squadre sul suo cammino e posizionandosi al 15° posto in attesa delle gare di domani.

Gli azzuri sono sempre stati ben posizionati in campo e non hanno mai dato l'impressione di poter subire gli attacchi della Salernitana. Il gol dei granata arriva infatti su un errore di valutazione di Ismajli il quale lascia totalmente libero di colpire di testa Weissman che devia in rete il pallone. L'Empoli accusa il colpo del gol subito e la Salernitana caricata dal suo tifo sembra avere qualcosa in più, ma l'ambiente salentino viene gelato quando verso il 68' Fazzini si guadagna un calcio di rigore pesantissimo trasformato successivamente da Niang. A chiudere definitivamente i conti ci pensa poi Cancellieri che approfitta dell'ennesimo contropiede concesso dai granata e sigla il definitivo 1-3.

Tre punti d'oro dunque per l'Empoli che porta a compimento il quarto risultato utile consecutivo. Il prossimo appuntamento da segnare sul calendario sarà per il 18 febbraio allo stadio Carlo Castellani - Computer Gross Arena contro la Fiorentina, un derby attesissimo da affrontare con la stessa intensità e grinta delle ultime uscite.

RIVIVI SALERNITANA-EMPOLI 1-3 GRAZIE ALLA DIRETTA TESTUALE DI EMPOLI CHANNEL

IL TABELLINO

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Pierozzi (41′ pt Weissman), Boateng (14′ st Pirola), Pellegrino; Zanoli (1′ st Sambia), Basic, Maggiore (30′ st Coulibaly), Bradaric; Candreva, Kastanos (14′ st Tchaouna); Dia. A disp: Costil, Allocca, Gomis, Legowski, Martegani, Simy, Vignato, Ikwuemesi. All: Inzaghi.

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh (25′ st Fazzini), Cacace; Zurkowski (33′ st Kovalenko), Cambiaghi (33′ st Cancellieri); Cerri (25′ st Niang). A disp: Berisha, Perisan, Goglichidze, Pezzella, Bastoni, Shpendi, Destro. All: Nicola.

Arbitro: Mariani di Aprilia (Di Iorio/Palermo. IV: Zufferli. Var: Irrati. Avar: Sozza).

NOTE. Marcatori: Zanoli aut. al 23′ pt (E), Weissman al 24′ st (S), Niang su rig. al 43′ st (E), Cancellieri al 48′ st (E). Angoli: 4-8. Ammoniti: Maleh (E), Zanoli, Basic (S). Recupero: 3′ pt, 6′ st.