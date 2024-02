Serie Netflix su Boccaccio, ma a Certaldo nessuna ripresa

Sarà una Certaldo virtuale quella che comparirà nella serie Netflix su Giovanni Boccaccio dal titolo 'The Decameron'. Nessuna delle riprese, infatti, sarà effettuata nella città natale legata a doppio filo con lo scrittore, nato e morto proprio a Certaldo.

“Ci è stato spiegato che la produzione americana ha deciso di girare principalmente a Cinecittà non per trascurare Certaldo, ma per ragioni pratiche e logistiche – ha riferito il sindaco Cucini –. Le riprese sono state praticamente quasi ultimate. Ho avanzato delle proposte e ribadito che Certaldo è un luogo carico di storia e di cultura, parte integrante dell'Associazione Dimore Storiche, e che avrebbe costituito un valore aggiunto per la realizzazione della serie".