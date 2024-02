Simone Campinoti candidato sindaco del centrodestra a Empoli - UFFICIALE

Le forze politiche di centro destra Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega Salvini Premier, Noi Moderati, unite, annunciano che Simone Campinoti sarà il candidato alla carica di sindaco di Empoli alle prossime elezioni amministrative.

L'industriale empolese, molto conosciuto in zona, ha accettato la proposta politica e ha, così, deciso di mettersi in gioco con l'obiettivo di portare per la prima volta la coalizione di cdx alla guida della nostra città.

Un obiettivo, questo, coerente con la figura di Campinoti, il quale, nella sua vita professionale, non ha mai rinunciato a raccogliere sfide difficili centrando, poi, risultati importanti.

Ora si prepara a questa nuova avventura per la quale è già al lavoro per la stesura del programma con le forze politiche che lo sostengono.

Seguirà nei prossimi giorni una conferenza stampa della coalizione a cui si rimanda per ulteriori dettagli e valutazioni.

Lega Salvini premier, Forza Italia, Noi Moderati per Simone Campinoti