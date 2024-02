UniFi, La Specola riapre e parte di slancio: dal 22 al 25 febbraio ingresso gratuito al Museo

Mancano oramai pochi giorni alla riapertura di Specola in programma il prossimo 22 febbraio. Per rispondere alle aspettative del pubblico, accresciute anche in seguito alla visita del Presidente della Repubblica, il Sistema Museale dell’Ateneo parte di slancio e propone quattro giornate a ingresso gratuito dal 22 al 25 febbraio, su prenotazione.

Le prenotazioni saranno aperte da lunedì 12 febbraio, fino a esaurimento posti, online e presso i punti vendita di Vivaticket (che saranno i canali di riferimento per la prenotazione e l’acquisto dei biglietti anche per i giorni successivi). Gli interessati potranno optare per una fascia oraria tra cinque diversi slot (9-10:30 || 10:30-12 || 12-13:30 || 13:30-15 || 15-16:30).

In queste prime date, i visitatori potranno scoprire i nuovi percorsi – le cere botaniche e mineralogia – allestiti dopo l’intervento di ristrutturazione e ritrovare la storica collezione di zoologia, che tanti ricordi di gioventù evoca nel pubblico fiorentino e non solo.

Gli altri percorsi - dalle cere anatomiche al Salone degli Scheletri, dalla Tribuna di Galileo al Torrino – saranno visitabili su appuntamento a partire dal primo marzo.

Per informazioni è possibile scrivere anche a edu@sma.unifi.it

Fonte: Università degli Studi di Firenze