Difficoltà respiratorie per alunni e docenti, a scuola arrivano i vigili del fuoco

Alcuni studenti e docenti hanno avvertito difficoltà respiratorie e irritazione a scuola, probabilmente dopo che qualcuno aveva spruzzato una sostanza urticante. È successo in via Chiantigiana, a Firenze, vicino al quartiere di Sorgane. La scuola in questione è l’Istituto di Istruzione Superiore Morante - Ginori Conti.

I vigili del fuoco fiorentini sono intervenuti poco prima delle 9.30 su richiesta del personale sanitario, per il campionamento dell'aria all'interno dei locali della scuola. Effettuata anche l'evacuazione dell'istituto secondo il piano di sicurezza interno. Sono stati effettuati i rilievi strumentali all'interno dei locali che hanno riportato esito negativo.