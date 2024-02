Auto a fuoco alla stazione di rifornimento

I vigili del fuoco di Firenze, sede centrale sono intervenuti oggi, sabato 10 febbraio, alle 4 a Firenze in via Rocca Tedalda, all’interno dell’area della stazione di rifornimento, per un incendio di due autovetture. Inviata sul posto anche la squadra del distaccamento di Pontassieve e l’autobotte dalla centrale, che hanno provveduto allo spegnimento delle due vetture. Sul posto anche il funzionario per le valutazioni tecniche del caso. Non ci sono persone coinvolte.