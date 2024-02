Convocato Consiglio comunale a Empoli

Martedì 13 febbraio 2024, alle 18.30, si riunirà il Consiglio comunale di Empoli nell’aula al primo piano del Palazzo Municipale in via Giuseppe del Papa, 41, con eventuale prosecuzione dei lavori consiliari alle 21. La seduta, come di consueto, potrà essere seguita anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.



Di seguito i punti all'ordine del giorno:



1.Comunicazioni del sindaco e del presidente del Consiglio.

2.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia – Centrodestra per Empoli su viabilità via Fattori, via Jacopo della Quercia e via Raffaello Sanzio – Zona Santa Maria.

3.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia – Centrodestra per Empoli su chiusura piscina comunale dal 20 dicembre 2023.

4.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia – Centrodestra per Empoli su nuova dicitura stadio “Carlo Castellani Computer Gross Arena”.

5.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia – Centrodestra per Empoli su maneggio in zona Ormicello.

6.Regolamento istitutivo del Consiglio delle bambine e dei bambini. Approvazione modifiche.

7.Variazioni al Bilancio di Previsione 2024-2026.

8.Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024-2026. Primo aggiornamento.

9.Servizio Tesoreria Comunale - Approvazione schema di convenzione per il periodo dal 01.07.2024 al 30.06.2029.

10.Costituzione di una holding di partecipazioni e conferimento delle partecipazioni detenute dal Comune di Empoli nelle società Alia Servizi Ambientali S.p.A. e Agenzia per lo Sviluppo dell’Empolese- Valdelsa s.c.p.a

11.Regolamento a tutela delle botteghe storiche empolesi - Approvazione.

12.Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani finalizzato all'applicazione della tariffa corrispettiva - Approvazione di modifiche al regolamento comunale del servizio di gestione dei rifiuti.

13.Verbale della seduta del Consiglio comunale n. 15 del 14/11/2023. Approvazione

14.Verbale della seduta del Consiglio comunale n. 16 del 28/11/2023. Approvazione

15.Verbale della seduta del Consiglio comunale n. 17 del 18/12/2023. Approvazione

16.Verbale della seduta del Consiglio comunale n. 18 del 28/12/2023. Approvazione

17.Ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari Partito Democratico e Questa è Empoli in merito all’introduzione di una disciplina nazionale che preveda l’educazione all’emotività, all’affettività e alla sessualità all’interno della programmazione didattica nelle scuole primarie e in quelle secondarie di primo e secondo grado.

18.Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia – Centrodestra per Empoli su creazione palestra sociale.

19.Mozione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli-Fabricacomune e Movimento 5 Stelle su impegno conseguente al parere della sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei Conti relativa alla cosiddetta “Operazione Multiutiity”.

20.Mozione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli-Fabricacomune e Movimento 5 Stelle in sostegno alla istituzione del salario minimo legale.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa