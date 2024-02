Differenziata, Pavese (FdI): "Carenza di sacchi blu, come è possibile?"

Qualche giorno fa mi sono accorto di avere finito i sacchetti Alia per il conferimento del multimateriale (plastica, imballaggi vari ecc…) e mi sono dovuto recare, mercoledì mattina, in comune a Montelupo a ritirare la mia “razione” di sacchi blu per poter continuare a metter fuori quel tipo di rifiuti che, almeno per me, rappresenta forse la maggiore quantità di tipologia di rifiuto prodotto.



Premettendo che, dopo una pausa di qualche mese, è positivo che i sacchi si possano ritirare anche in comune a Montelupo (agevolando anche i cittadini dei comuni limitrofi come Capraia e Limite) e ricordando che questa cosa di poter ritirare i sacchetti anche in comune fu frutto anche di un paio di segnalazioni a mezzo stampa fatte dal sottoscritto ai tempi, ieri mattina ho avuto un’amara sorpresa.



Mi sono recato in comune, c’era già diversa gente ad aspettare, ho preso il numeretto come al supermercato (non mi risulta purtroppo che si possa fissare appuntamento online) e ho aspettato il mio turno.



Quando è toccato a me, eccola la sorpresa: l’operatrice, fra l’altro gentile e educata, mi ha consegnato solo un rotolo di sacchi invece dei canonici due rotoli che, di fatto, duravano un anno. Mi ha detto che sono a corto in questo periodo. Fra l’altro mi confermano che il solito problema c’è anche a Empoli e anche a Castelfiorentino, quindi è probabile che interessi tutta la nostra area.



Morale della favola: nel giro di pochi mesi dovrò di nuovo tornare a prendere un’ora di permesso dal lavoro per continuare a differenziare il multimateriale. E, come me, dovranno farlo anche molti cittadini che il mercoledì mattina lavorano



Possibile che, nel 2024, con tutte le tecnologie del mondo, e anche con quel che ci costa la bolletta dei rifiuti, non sia possibile un altro tipo di distribuzione di questi sacchi, indispensabili per la raccolta differenziata?

Possibile che, ad esempio, gli anziani soli debbano raccomandarsi ai vicini di casa o ai conoscenti per potere ritirare il kit per la raccolta?

Perché non viene previsto anche un invio a casa del sacchi blu, magari in collaborazione con le associazioni del territorio?







Federico Pavese - Presidente Circolo Fratelli d’Italia Empolese (Montelupo Fiorentino, Capraia e Limite, Vinci)