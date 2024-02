Due chili di hashish nascosti in un'aiuola fuori da scuola

Nel pomeriggio di giovedì febbraio i carabinieri hanno trovato due chili di hashish all'esterno di una scuola di Montevarchi. Si trattava di venti panetti, poi sottoposti a sequestro, che messi sul mercato avrebbero fruttato ventimila euro circa.

I pusher, ancora non identificati, hanno trovato il nascondiglio in una aiuola poco fuori dalla scuola. Scrivono i carabinieri che gli spacciatori erano "sicuri che nessuno l’avrebbe ritrovata, mettendo però così in pericolo i giovani alunni di quell’istituto".

Continuano le indagini per capire di chi fosse la droga trovata fuori da scuola.