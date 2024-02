Elezioni Capraia e Limite, Guicciardo Del Rosso si candida con 'ViviAmo'

A pochi giorni dalla candidatura per il terzo mandato a sindaco di Alessandro Giunti nel comune di Capraia e Limite, arriva il primo candidato avversario alle comunali di Giugno prossimo. Guicciardo Del Rosso si candida con una lista civica 'ViviAmo'. Del Rosso è cittadino di Limite sull'Arno da più di 25 anni, svolge la professione di infermiere professionale presso la Casa della Salute di Empoli, è sposato con Paola Serafini ed ha due figli: Edoardo e Nicolò. È stato consigliere comunale e presidente della commissione cultura del comune di Capraia e Limite, si è dimesso da consigliere a settembre 2023.

"Ho deciso di candidarmi con questa lista civica perché persone del Paese mi hanno cercato - racconta Del Rosso - inizialmente ero titubante ma poi mi sono convinto ed ho scelto una lista civica senza partiti né colori, dove lavoreremo tutti per un unico obiettivo: risolvere i problemi dei cittadini". Guicciardo Del Rosso ha partecipato sempre alle varie iniziative storiche di Limite sull'Arno come il 'Settembre Limitese, tornato da qualche anno con la sfilata storica, 'Rionando' e si trasformava in Babbo Natale per fare felici i bambini di zona con la Pubblica Assistenza di Limite. " Il nome della lista ViviAmo perché abitiamo in questo Paese e prima che possibile futuro sindaco, mi considero uno di loro come in passato ho dimostrato con le tante iniziative svolte insieme ai cittadini volenterosi e professionali - continua Del Rosso - una delle iniziative è stata Ortomio realizzata nelle scuole elementari del comune ed il progetto Legalità nelle scuole medie, con l'intervento del comandante dei carabinieri Ultimo, e sulla scia di questi progetti vorrei proseguire il lavoro con i cittadini. Le persone che faranno parte della mia lista svilupperanno un programma elettorale ma saremo sempre aperti a nuovi consigli e richieste essendo una lista che nasce dai cittadini per risolvere i loro problemi. La lista sarà composta da uomini, donne, giovani e diversamente giovani, di destra e sinistra con la voglia di migliorare il proprio Comune".

Fonte: Ufficio Stampa