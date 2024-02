È scomparso Giovanni Parlavecchia, Castelfiorentino in lutto

È venuto a mancare Giovanni Parlavecchia, colonna della cultura a Castelfiorentino. Ha ricoperto diversi ruoli politici e amministrativi ed è stato Dirigente unico del Comune di Castelfiorentino. Viene ricordato da molte persone come un uomo di cultura e intelligente. È mancato all'improvviso, per un malore, nella giornata di venerdì 9 febbraio. Aveva 75 anni.

Ha portato il suo prezioso e competente contributo nei tanti contesti culturali di cui è stato protagonista, dalla Biblioteca alla Società Storica della Valdelsa, passando per il Teatro del Popolo di Castelfiorentino, di cui fu presidente alla riapertura nel 2009. Parlavecchia si è speso con ogni energia a sostegno degli enti e delle istituzioni con cui ha collaborato con il nobile obiettivo di favorire lo sviluppo culturale della comunità di riferimento.

A ricordarlo è il sindaco Alessio Falorni: "Parlavecchia è stato primario artefice dell’implementazione di alcuni fra i servizi più importanti per la cittadinanza, biblioteca in primis. Persona di cultura profonda e intelligenza raffinata, è stato praticamente da sempre membro della Società Storica della Valdelsa, e uno dei custodi più preziosi della storia e della memoria castellana e non solo. Un riferimento per tante generazioni. Castelfiorentino avrà il dovere di conservare la memoria di una figura così importante".

Anche il Teatro del Popolo ha diramato una nota della presidentessa M.Cristina Giglioli: "Con Giovanni se ne va una delle persone più profondamente colte, con un amore infinito per la cultura, per la cui diffusione si è sempre adoperato con un grande senso civico. A lui la nostra comunità, e non solo, deve molto: tutte le istituzioni culturali presenti sono in qualche modo legate al suo operato, svolto sempre con grande passione e dedizione, all’insegna di un vero senso istituzionale, di esempio per tutti noi. Il nostro Teatro deve anche a lui la sua riapertura, sotto la sua presidenza è tornato al suo antico splendore. Ci mancherà un punto di riferimento essenziale ed un amico sincero".