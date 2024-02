Ha un malore in auto, due carabinieri gli salvano la vita

L'intervento di due carabinieri è stato risolutivo per salvare la vita a un uomo a Pisa. Nei giorni scorsi un'auto era uscita fuori strada e aveva colpito un'impalcatura vicino un palazzo. I carabinieri sono subito intervenuti e hanno visto che l'uomo alla guida era in totale incoscienza. Mentre uno dei militari ha chiamato i soccorsi, l'altro ha adagiato l'uomo sull'asfalto per praticare la rianimazione cardiopolmonare. L'intervento tempestivo e determinante dei carabinieri ha permesso che il signore riprendesse le funzioni vitali. L'uomo è stato portato in ospedale e curato, adesso è in via di ripresa.