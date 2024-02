Incidente sul lavoro in un panificio a Certaldo, ferito 47enne

Un 47enne è rimasto ferito mentre era al lavoro a Certaldo. Il fatto è avvenuto nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 febbraio, poco dopo le 3. Da una prima ricostruzione pare che il 47enne si sia amputato le dita di una mano per via di un'impastatrice in un panificio.

Sul posto sono intervenuti un'automedica e un'ambulanza della Misericordia di Castelfiorentino. Presente anche la medicina del lavoro dell'Asl. Il 47enne è stato portato in codice giallo a Careggi.

Non sono note le cause del sinistro, l'uomo comunque non è in pericolo di vita. La medicina del lavoro indagherà sul regolare funzionamento dell'impastatrice.