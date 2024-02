Causa incidente e scappa, l'appello del padre del ferito: "Cerchiamo testimoni"

"Aiutatemi a trovare testimoni o a individuare chi era alla guida dell'auto". L'appello arriva da Empoli, dal padre di un ragazzo rimasto ferito in un incidente. Il sinistro è avvenuto alle 13.15 circa in via XI febbraio in data martedì 6 febbraio.

Questa la ricostruzione dell'uomo, il cui figlio era in motorino: "Mio figlio tornando da scuola percorrendo via XI febbraio, davanti a lui un altro studente con uno scooter. Un'auto bianca esce all'ultimo momento da via Donizetti senza dare la precedenza e i ragazzi frenano bruscamente si urtano e cadono senza toccare l'auto".

In quella circostanza l'auto bianca, invece di fermarsi e sincerarsi delle condizioni dei giovani, "va via e continua per la sua strada, ma non so se chi era alla guida è fuggito o non si è reso conto di niente".

Il figlio è rimasto a terra in attesa dell'ambulanza, è tuttora al San Giuseppe di Empoli. Il padre quindi lancia l'appello: "Chiedo cortesemente aiuto per trovare testimoni o avere informazioni sull'auto". Chi ha visto qualcosa o ha informazioni è pregato di rivolgersi alle forze dell'ordine.