Lavori per l'illuminazione 'green' a Poggibonsi

Prenderanno il via la prossima settimana i lavori relativi al secondo e ultimo stralcio del progetto di efficientamento della pubblica illuminazione a Poggibonsi. La prima tranche dell’intervento ha riguardato la parte nord del territorio e si completerà con questa seconda fase che interesserà Bellavista, Staggia Senese ma anche via Senese, il Colombaio, il Vallone e tutta l’area ancora non interessata dall’adeguamento

“L’obiettivo è migliorare il servizio e abbattere inquinamento e spese attraverso un progetto organico di efficientamento che riguarda tutto il territorio – dice il sindaco David Bussagli – Un progetto in due fasi per sostituire e riconvertire le vecchie lampade a sodio e mercurio ancora presenti con nuove lampade a led. La prima fase è già realizzata e ha portato ad intervenire su circa 2000 corpi illuminanti, il 40% del totale. Adesso procediamo con i restanti 2500 per completare l’intervento”.

Il progetto per il secondo stralcio del programma riguarda la riqualificazione illuminotecnica dell’area sud del territorio ai fini del risparmio energetico e del contenimento dell’inquinamento. Complessivamente interessa circa 2500 corpi illuminanti di vecchia generazione che saranno oggetto di sostituzione e riconversione per come elaborato in fase progettuale sulla base delle verifiche effettuate su punti luce, impianti, pali, armature e quant’altro. Un investimento complessivo di quasi 1,9 milioni di euro che si aggiunge al finanziamento di oltre 1 milione di euro stanziati per il primo stralcio che si è completato nel corso del 2022.

“I lavori inizieranno da Bellavista e interesseranno gradualmente una parte molto estesa del territorio – dice Bussagli – Ringraziamo fin da adesso cittadini e cittadine per la collaborazione durante le operazioni che potranno generare temporanei malfunzionamenti che saremo impegnati a superare in maniera tempestiva”.

“Negli anni – chiude il sindaco – abbiamo sempre accompagnato gli interventi di riqualificazione di strade e piazze con la sostituzione dei punti luce presenti con altri al led, circa mille in totale. Questo percorso è poi divenuto strutturale con un progetto specifico e complessivo su tutto il territorio”.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa