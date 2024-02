Limite su Netflix, in corso le riprese della serie sul Mostro di Firenze

La serie tv sul Mostro di Firenze viene girata anche a Capraia e Limite. 'Il Mostro' è una produzione Netflix e ha come regista nientemeno che Stefano Sollima, è prodotta da The Apartment con AlterEgo e sul cast e le riprese tutto è top secret.

Solo che, come riporta La Nazione, il set si è spostato in via Polverosi a Limite. La strada è stata chiusa e fino a pochi giorni fa non c'erano notizie sulla chiusura, ma la zona è stata blindata e resa off limits a tutti e tutte, anche al sindaco.

Non ci sono legami tra il Mostro e la cittadina remiera. Come scrive il quotidiano, Sollima sarebbe stato conquistato da Limite sia per la posizione sia per la comodità. E così Limite finirà su Netflix.