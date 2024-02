Musica al Teatro il Momento con le 'Domeniche in salotto'

L’Associazione Il Contrappunto è lieta di presentare "Domeniche in salotto", una serie di appuntamenti musicali che si svolgeranno presso il Teatro Il Momento di Empoli. “Questo ciclo di eventi musicali è stato pensato per offrire ogni domenica un’esperienza piacevole all’interno di un ambiente accogliente perfetto sia per gli amanti della musica che per coloro che sono alla ricerca di nuove avventure culturali.” dice il Maestro e Presidente dell’Associazione Il Contrappunto Damiano Tognetti “Ci auguriamo di ricevere la medesima partecipazione della cittadinanza vista al Concerto di Capodanno dedicato al centenario della scomparsa di F. Busoni e G. Puccini.” Durante questi incontri, gli ospiti avranno l'opportunità di godere di un aperitivo in un'atmosfera rilassante, accompagnati da esibizioni musicali di alta qualità. Il costo di partecipazione è estremamente accessibile: il biglietto per ogni evento ha un costo di soli 5 euro, mentre è disponibile un abbonamento per l'intera serie di concerti a 20 euro da pagare alla cassa d’ingresso.

PROGRAMMA

11 FEBBRAIO 2024 - ORE 16.00

EMMA LANZA violino

ALESSANDRO MORELLI viola

PIETRO HORVATH violoncello

PABLO ESCOBAR contrabbasso

CHIARA SACCONE pianoforte

F. Schubert: Quintetto in La magg. “La Trota” D 667

18 FEBBRAIO 2024 - ORE 16.00

ALESSANDRO LICOSTINI clarinetto

SIMONE FARAONI pianoforte

Musiche di B. Kovács, G. Gershwin, B. Martinů, F. Poulenc

25 FEBBRAIO 2024 - ORE 16.00

ONCE UPON A MUSIC - LE PIÙ CELEBRI MUSICHE DEI FILM D’ANIMAZIONE

LEVIOSA ENSEMBLE

NERI NENCINI e EMMA LANZA violini

NICCOLO’ PRESENTINI viola

MARTINA BELLESI violoncello

PABLO ESCOBAR contrabbasso

SERGIO ODORI percussioni

AURELIO RAPISARDA voce

LARA MARTA RUSSO voce

Arrangiamenti di NERI NENCINI

3 MARZO 2024 - ORE 16.00

ZEFIRO ENERGY ENSEMBLE

STEFANO MARGHERI direttore

Musiche di J. Williams e C. Orff

10 MARZO 2024 - ORE 16.00

LE PIÙ BELLE COLONNE SONORE PER UN PUGNO DI OTTONI

I QUINTETT8NI

17 MARZO 2024 - ORE 16.00

LAUDATE DOMINUM: SEICENTO SACRO

ROSSANA BERTINI soprano

ANDREA BENUCCI tiorba

GIACOMO BENEDETTI concertazione e clavicembalo

Musiche di G. Frescobaldi, F. Cavalli, F. Caccini e C. Monteverdi

24 MARZO 2024 - ORE 16.00

CONTRAPPUNTO ENSEMBLE

DAMIANO TOGNETTI e RICCARDO CAPANNI violini

LEONARDO BARTALI viola

IACOPO LUCIANI violoncello

ANDREA LOMBARDO contrabbasso

FRANCESCO DARMANIN clarinetto

VINCENZO FELICIONI fagotto

ANDREA MUGNAINI corno

F. Schubert Ottetto in Fa magg. D 803

TUTTI I CONCERTI SI TERRANNO AL TEATRO IL MOMENTO in Via del Giglio, 59, 50053 Empoli (FI)

BIGLIETTI DISPONBILI ALL’INGRESSO

BIGLIETTO UNICO: 5 EURO

ABBONAMENTO: 20 EURO