Primarie PD Vinci, oltre 250 presenti all'evento finale di Vanni

Il dado delle primarie vinciane è quasi tratto: la sfida dem tra Vanni e Iallorenzi, per scegliere quale primo/a cittadino/a correrà alle amministrative di giugno, è alle battute finali. Domenica 11 febbraio si voterà dalle ore 8 alle ore 20 nei 5 seggi predisposti sul territorio comunale (per verificare il seggio, in base alla propria sezione elettorale, si consiglia di visitare la pagina Facebook Pd Vinci, Instagram instapdvinci o contattare l’indirizzo mail pdvinci@gmail.com).