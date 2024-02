Rapina un supermercato minacciando cassiere con una siringa e rubando 100 euro: arrestato 29enne

Nel pomeriggio del 3 febbraio 2024, i carabinieri di Firenze Santa Maria Novella e la polizia hanno arrestato un brasiliano di 29 anni, già noto alla polizia, per il reato di rapina. Durante la mattinata, l'uomo aveva compiuto una rapina vicino a un supermercato in via Faenza, minacciando un cassiere con una siringa e rubando 100 euro. Nel pomeriggio, i dipendenti del supermercato lo hanno riconosciuto e hanno chiamato il 112. I Carabinieri, con l'aiuto della Polizia di Stato, hanno raccolto prove contro di lui e lo hanno arrestato. L'uomo è stato portato in prigione a Firenze Sollicciano in attesa del processo. Va ricordato che la sua colpevolezza sarà valutata durante il processo e fino ad allora gode della presunzione di innocenza.