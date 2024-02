AP Pallavolo Certaldo conferma il secondo posto in classifica. Battuta ALBA Pelletterie di Sesto Fiorentino

Sulla carta il risultato sembrava scontato visti il divario in classifica tra la AP Pallavolo Certaldo e ALBA Pelletterie e il netto 3-0 ottenuto dai Certaldini nella gara di andata a Sesto Fiorentino. In realtà la gara è stata molto combattuta e l’AP Pallavolo Certaldo, sostenuta dal numeroso pubblico presente alla Palestra Boccaccio, si è imposto per 3-2 in rimonta da 1-2. La AP Pallavolo Certaldo si è aggiudicata il primo set con facilità ed ha iniziato molto bene anche il secondo set, ma sul punteggio di 12 pari si è inceppato qualcosa nei meccanismi della squadra di casa, merito anche delle buone giocate in attacco degli avversari. Ci sono voluti due set per tornare in carreggiata e alla fine i padroni di casa si sono aggiudicati il match. “Grande merito agli avversari per l’ottimo gioco espresso per gran parte della gara e complimenti a Coach

Guido Tesoro, che ha modificato in maniera sostanziale la formazione di partenza e ha preparato al meglio i suoi ragazzi a questa gara. Alla fine abbiamo vinto grazie ad una maggior capacità di sostenere ritmi di gioco alti e anche di risollevarsi da situazioni difficili, denotando quindi una maturità ed una sicurezza che in passato non sempre siamo riusciti ad esprimere” è il commento di Coach Bocini al termine della partita.

Risultati finale:

AP Pallavolo Certaldo 3 : ALBA Pelletterie 2

Parziali: 25/18 - 25/27 - 22/25 - 25/22 - 15/11

Fonte: Ufficio Stampa