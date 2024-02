Controlli sulle strade. 10 denunciati tra Arezzo e Cortona nel weekend

Sono state 10 le denunce dei carabinieri di Arezzo impegnati nel controllo delle principali arterie della Val di Chiana tra venerdì e sabato.

La compagnia di Cortona ha deferito due persone, una classe 1990 e l'altra 2000, per guida con tasso alcolico oltre il limite consentito dalla legge. Il primo è stato anche trovato positivo ad anfetamine e cocaina.

A Castiglion Fiorentino altre due persone, una classe 2000 e l'altra 2001, sono poi state denunciate per essere in possesso di sostanza stupefacenti. in entrambi i casi la sostanza è stata posta sotto sequestro.

Durante l'attività di controllo che ha visto l’impiego delle pattuglie di Cortona, Castiglion Fiorentino, Camucia e Monte San Savino, cono state complessivamente identificate 115 persone e controllato 81 mezzi.

Anche nel comune di Arezzo, durante il fine settimana, l'attività di controllo strade è stata intensa. Sono state infatti controllate 56 vetture e 89 persone. Durante i controlli sono state denunciate 8 persone.

Una di queste è stata deferita per porto abusivo di arma da taglio poiché trovata in possesso di un coltello occultato nel giaccone. Tre extracomunitari sono stati invece denunciati per soggiorno illegale, scaduto o non rinnovato.

Tre persone sono state invece deferite per guida in stato di ebbrezza alcolica. Una quarta persona è stata invece multata per ubriachezza e un'altra segnalata per possesso di 5 grammi di hashish.

Infine è stato denunciato un individuo per violazione degli obblighi dal Foglio di Via Obbligatorio essendo stato sorpreso nel territorio di un comune in cui non poteva far ritorno sino al 2026.