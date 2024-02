Cyberbullismo, a Firenze un convengo promosso dalla Regione

La Regione Toscana, con il contributo di Giovanisì, e Anti Toscana, l’associazione dei Comuni, organizzano un convegno martedì 13 febbraio dalle 9.30 alle 12.30 nella sala blu dell’Educatorio del Fuligno in via Faenza 48 a Firenze. Una mattina densa di interventi e racconti, per discutere su come si possa contrastare e prevenire bullismo e cyberbullismo.

I primi saluti della mattina saranno del presidente della Toscana Eugenio Giani. Interverranno a seguire dal palco l’assessore alla sicurezza Stefano Ciuoffo, l’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini e il presidente di Anci Toscana e sindaco di Prato Matteo Biffoni.

Nella seconda parte del convegno saranno presi in esami alcuni progetti messi in campo da amministrazioni comunali e locali. Le conclusioni saranno affidate all’assessore Ciuoffo.