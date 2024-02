Fdi Ponsacco, oltre 80 i partecipanti alla festa dei tesserati

Grande partecipazione alla festa del Circolo di Fratelli d'Italia di Ponsacco, che si è tenuta venerdì 9 febbraio presso l'Agriturismo "Il Pino" a Santo Pietro Belvedere. Il tema della manifestazione, alla quale hanno aderito tesserati e simpatizzanti, era "L'impegno di Fratelli d'Italia per lo sviluppo di Ponsacco". Una città in cui il partito alle elezioni politiche del 2022 ha ottenuto il brillante risultato del 32 per cento.

Oltre 80 persone hanno affollato la sala conviviale e hanno applaudito il primo intervento di Giuseppe Ruggiero, che ha ricordato le tappe dello sviluppo del partito sul territorio comunale. "Continueremo a portare il nostro contributo politico tra la gente, nei luoghi dove si lavora, si studia, ci si cura e ci si diverte. Dobbiamo arrivare al cuore della gente con semplici e concreti progetti", così ha esordito Mario di Candia, lanciando anche l'idea di un partito unito e coerente nelle sue scelte, capace di fare alleanze su programmi concreti e di sviluppo.

Roberto Russo ha introdotto i presenti alle criticità e alle opportunità di sviluppo, che interessano la nostra città, puntando sull'ascolto e l'interazione con i cittadini dei quartieri e delle frazioni. Ricordando le prossime scadenze elettorali, ha sottolineato l'importanza del ruolo dei partiti del centrodestra ,che dovranno garantire le relazioni con il civismo e l'associazionismo, oltre alla loro capacità di fornire una più solida connessione con le opportunità di crescita, date dalle politiche del governo di Giorgia Meloni.

Fonte: FDI Ponsacco