Inaugurata la nuova palestra di Tavarnelle

Dai lavori di riqualificazione dello stadio Pianigiani di Tavarnelle alla palestra polivalente progettata per la ginnastica artistica, a disposizione delle nuove leve di questa disciplina e degli studenti della scuola primaria Andrea da Barberino passando per la realizzazione del nuovo campetto sportivo recintato di via Don Minzoni, recentemente intitolato a Marcello Morandi. Ai cospicui investimenti completati nel settore sportivo che hanno animato e arricchito la stagione dei lavori pubblici dei mesi scorsi per circa un milione e mezzo di euro si aggiunge un’altra opera di primo piano che amplia l’offerta delle discipline indoor e le opportunità motorie e sociali coltivate a titolo agonistico e dilettantistico da un migliaio di atleti complessivi nel territorio di Barberino Tavarnelle, una delle aree della provincia fiorentina che registra il maggior numero di appassionati del movimento.

Taglio del nastro con bagno di folla per il sindaco David Baroncelli e la sua squadra, il vicesindaco Roberto Fontani, il consigliere comunale delegato allo Sport Francesco Tomei, l’architetta Alessandra Saltarin, il responsabile dei Lavori pubblici del Comune Marco Parrini e il geometra Renato Beninati, che ieri mattina hanno presentato alla comunità il nuovissimo impianto di Bustecca, la palestra più amplia del comune di Barberino Tavarnelle.

Un gioiello di palestra, innovativa, sostenibile, con un piano di gioco regolamentare atto ad accogliere il campionato di serie A, dove potranno allenarsi e giocare le squadre, gli atleti e le atlete della pallamano, del basket, della pallavolo, del tennis, del calcio a 5, del karate e della ginnastica artistica e di tutti gli sport indoor interessati a fruire della struttura. Per realizzare l’investimento, caratterizzato da una capienza di circa 300 persone, il Comune di Barberino Tavarnelle ha stanziato oltre 2milioni di euro di risorse pubbliche di cui 400mila euro sono stati finanziati dalla Regione Toscana che ha premiato l’alta qualità della progettazione dell’impianto, che si è piazzata tra le prime in graduatoria nell’ambito del bando sullo sport indetto dalla Regione.

“Un obiettivo concretizzato del quale siamo particolarmente fieri – dichiara il sindaco David Baroncelli – la nuova palestra, aperta nell’area sportiva e scolastica di Bustecca, è uno spazio di formazione e socialità che dedichiamo alla nostra comunità perché soprattutto i giovani possano crescere in sicurezza, in salute, perché le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi possano misurarsi con se stessi, sperimentare talenti, inclinazioni, realizzare sogni e sviluppare capacità sportive e relazionali, confrontarsi con i coetanei e gli adulti, un luogo che riteniamo centrale per la coesione sociale e la costruzione di quel percorso di unità, inclusione e solidarietà che da tempo perseguiamo, convinti che l’armonia e l’equilibrio tra mente e corpo, sinonimo di benessere psicofisico, siano la formula migliore per tenere lontani disagio, isolamento, marginalità”. Al taglio del nastro erano presenti e sono intervenuti il consigliere regionale Massimiliano Pescini, e i referenti della società che animeranno nell’immediato l’impianto sportivo: il presidente della Pallamano Alessandro Pierattoni, il presidente della Polisportiva Tavarnelle Antonio Campone, il referente della Chianti Volley Nico Vanni. All’iniziativa ha preso parte anche l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Greve in Chianti Stefano Romiti. La ditta che ha eseguito i lavori è Fratelli Zaccariello di Poggibonsi.

Anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani verrà a visitare la nuova palestra in occasione del primo evento sportivo. Domenica 18 febbraio alle ore 15.30 l’impianto accoglierà la partita di Pallamano Tavarnelle-Massa Marittima Under 13, Campionato regionale federale, e alle ore 18 la partita del Campionato nazionale di Pallamano serie A Bronze che vedrà giocare il Tavarnelle contro il Modena.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino