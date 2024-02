L’Abc Solettificio Manetti si impone 74-70 contro Olimpia Legnaia

Dopo Arezzo e Lucca, stavolta è l’Olimpia Legnaia a cadere al PalaBetti. L’Abc Solettificio Manetti porta a tre la striscia di vittorie interne consecutive chiudendo sul 74-70 una gara iniziata in salita e poi girata al rientro dagli spogliatoi. Dopo una prima frazione contraddistinta da tantissimi errori in fase offensiva, ed una seconda sempre in controllo dei fiorentini, i ragazzi di Walter Angiolini girano completamente l’inerzia al rientro dagli spogliatoi, mettendo la testa avanti e poi gestendo con solidità la volata finale. Un nome su tutti: Alessandro Nepi. Indiscusso mvp e trascinatore dei gialloblu in una serata in cui decide di metterne 31 e viaggiare con il 100% dalla lunetta e il 75% da due punti. Una vittoria importante e necessaria, alla vigilia della delicata trasferta di Sestri che chiuderà la prima fase gialloblu.

LA CRONACA

Quintetti

Abc: Belli, Zaiets, Nepi, Pucci, Cantini

Legnaia: Scampone, Merlo, Cherubini, Del Secco, Nikoci

Dopo il botta e risposta iniziale, in una frazione in cui entrambi gli attacchi stentano a decollare, l’Abc fatica enormemente a trovare il fondo della retina. Legnaia ne approfitta per far pesare i propri centimetri nel pitturato, con Nikoci e Prunotto a guidare l’allungo fiorentino fino al +5 dopo sei minuti di gioco (5-10). Il recupero di Belli rompe gli indugi castellani anche se l’Abc continua a litigare con il ferro (andrà all’intervallo con 1/13 dall’arco), così Catalano tiene i suoi in controllo e manda tutti al primo riposo sul 10-12.

Uno scivolone difensivo gialloblu permette a Cherubini di infilare due punti facili da sotto all’inizio della seconda frazione, ma Corbinelli risponde puntuale con una giocata d’autore che tiene l’Abc a contatto. Un’azione da tre punti di Nikoci ispira il nuovo tentativo di fuga legnaiolo (12-18), cui mette una pezza Scali con quattro punti in rapida successione: 16-18 al 13′. Troppe disattenzioni difensive castellane, però, lasciano a Legnaia la facoltà di allungare di nuovo, spinta dal doppio affondo di Del Secco e Cherubini, finché la penetrazione di Merlo sigla il 16-25 a metà frazione. Nepi, vero e proprio uomo della provvidenza nella serata castellana (finirà con 31 punti realizzati), prende per mano l’attacco gialloblu e Pucci dalla lunetta scrive 25-29, seguito dal contropiede di Zaiets che vale il 29-31 al 18′. Ancora Del Secco, con due giocate in mezzo all’area, tiene salda l’inerzia per l’Olimpia, poi Scali sulla sirena manda tutti all’intervallo sul 31-35.

Dagli spogliatoi rientra un’altra Abc, che alza l’intensità difensiva e, spinta da Nepi e Pucci, prova a decollare mettendo per la prima volta la testa avanti e poi scappando fino al 40-35 su cui Zanardo ferma il gioco. Al rientro dal minuto di sospensione, il break locale prosegue con Scali, finché Nepi, con i suoi giochindi prestigio, arriva a suggellare un break di 13-0 che vale il 44-35 a metà frazione. Mentre i gialloblu perdono Cantini per un brutto colpo, Cherubini da tre punti interrompe il digiuno fiorentino e Merlo lo imita nell’azione successiva. Poi, sale in cattedra Del Secco, in più di un’occasione vero e proprio rebus per la difesa castellana, che conduce la rimonta legnaiola fino al 53-51, che diventa 57-55 alla terza sirena.

Cherubini impatta all’inizio del rettilineo finale ma l’Abc tiene la testa avanti e Corbinelli dall’arco scrive 64-61 al 33′. La risposta fiorentina è puntuale con Merlo, che tiene i suoi a strettissimo contatto e inaugura il botta e risposta finale. Svariati i tentativi legnaioli di passare a condurre, ma ogni volta l’Abc rispedisce al mittente gli assalti ospiti mantenendo la testa avanti. Spinti da Nepi che prova a seminare il panico in mezzo all’area fiorentina, i gialloblu toccano il 72-67 quando parte l’ultimo giro di lancette. Ma nel basket si sa, soltanto la sirena arriva a scrivere il finale. Ed infatti, con 14 secondi sul cronometro, Scampone da tre punti decide che ancora non è finita: 72-70. Mancano 10 secondi, e sul fallo sistematico di Legnaia Pucci, imperturbabile, si erge a garanzia del sodalizio gialloblu.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – OLIMPIA LEGNAIA 74-70

Abc Solettificio Manetti: Lazzeri, Corbinelli 7, Pucci 9, Viviani ne, Zaiets 7, Scali 13, Nepi 31, Cantini, Nannipieri 3, Zecchi ne, Delli Carri ne, Belli 4. All. Angiolini. Ass. Mostardi, Calvani.

Totali: 24/36 (67%) da due, 4/26 (15%) da tre, 14/16 (88%) ai liberi, 35 rimbalzi (30 dif, 5 off), 10 assist.

Olimpia Legnaia: Prunotto 2, D’Amico ne, Catalano 1, Iobstraibizer, Merlo 11, Pieri 3, Lastrucci ne, Del Secco 23, Giannozzi 2, Cherubini 9, Scampone 9, Nikoci 9. All. Zanardo. Ass. Nudo, Armellini.

Totali: 20/43 (47%) da due, 6/22 (27%) da tre, 12/18 (67%) ai liberi, 39 rimbalzi (29 dif, 10 off), 14 assist.

Parziali: 10-12, 31-35 (21-23), 57-55 (26-20), 74-70 (17-15)

Arbitri: Corso di Pisa, Barbarulo di Vinci.

Fonte: Ufficio Stampa Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino