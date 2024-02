L'Umana Venezia stoppa Estra. Per i pistoiesi terza sconfitta consecutiva

Terza sconfitta consecutiva con le “big” di LBA per l’Estra Pistoia Basket che perde 96-69 al “Taliercio” di Mestre contro l’Umana Venezia in una partita che, purtroppo per i biancorossi, si complica già nel primo quarto complice troppe palle perse e percentuali da tre punti che non carburano. Le triple sono iniziate ad entrare soltanto dopo l’intervallo lungo quando la partita, oramai, era andata: da valutare, a freddo, le condizioni fisiche di Jordon Varnado che ha subito un brutto colpo ad una spalla cadendo male contro un cartellone pubblicitario sul finire di terzo periodo. Estra che, pertanto, rimane a quota 18 punti in classifica. Non c’è tempo per piangersi troppo addosso perché mercoledì sera l’Estra sarà di scena a Torino, ancora contro l’Umana Venezia, per la Final Eight di Coppa Italia.

PRIMO TEMPO

Quintetto canonico per coach Brienza in Laguna nel primo duello in quattro giorni contro l’Umana. L’inizio per l’Estra è tosto visto che dopo il 2 pari iniziale di Varnado i padroni di casa mettono subito le mani sul match con i biancorossi che non trovano mai la via del canestro da fuori (1/8 al 10’): dall’altra parte Tucker segna 14 punti nel solo primo quarto ed al 10’ il solco è già scavato sul 27-12.

Le cose non migliorano nel secondo periodo con l’Estra che trova tutto chiuso nel pitturato e, da fuori, continua il proprio digiuno di canestri tanto che il primo “ciuff” arriva dopo 4’ con Moore. Nel frattempo, però, ci ha pensato Wiltjer a far male alla difesa di Pistoia che si trova sul 37-15 già al 14’. La partita non si riapre visto che l’Estra continua a tirare male dall’arco dei 6.75 ed il terzo, e pesante strappo al match, lo timbra Heidegger con un gioco da 4 punti che vale il 47-20 al 18’ che diventa 51-22 al 20’.

SECONDO TEMPO

L’Estra prova a reagire all’uscita dagli spogliatoi ma l’Umana Venezia non molla la presa: Hawkins è il biancorosso che riesce a trovare maggiormente la via del canestro ma ancora Tucker colpisce nel pitturato ed è di gran lunga il migliore dei suoi (61-27 al 23’). Sono sempre il 33 dell’Estra, con un reattivo Varnado, a cercare di ricucire assieme a 5 punti in fila di Saccaggi ma sul finire di terzo periodo lo stesso Jordon è costretto ad uscire per un fortissimo colpo ad una spalla che anticipa il 78-43 del 30’. Il match è ampiamente finito, purtroppo, per l’Estra che deve capitolare per la terza volta consecutiva in questo girone di ritorno: l’ultimo quarto è solo garbage time con Wheatle e ancora Hawkins che si mettono in evidenza per stabilire il punteggio finale che dice 96-69 per l’Umana Venezia. Top scorer per l’Estra proprio Ryan Hawkins con 21 punti.

IL TABELLINO DI UMANA VE – ESTRA PT 96-69

PARZIALI (27-12, 51-22, 78-43)

UMANA VE: Spissu 3, Tessitori 14, Heidegger 16, Casarin 13, De Nicolao 2, O’Connell 5, Janelidze 2, Kabengele 4, Brooks 2, Simms, Wiltjer 15, Tucker 20. All.: Spahija

ESTRA PT: Willis 8, Della Rosa, Moore 10, Cemmi ne, Saccaggi 8, Del Chiaro 4, Varnado 4, Wheatle 8, Hawkins 21, Ogbeide 6. All.: Brienza

ARBITRI: Bartoli (Trieste), Grigioni (Roma), Catani (Pescara)

NOTE: Usciti per cinque falli: nessuno.

Fonte: Ufficio Stampa Estra Pistoia Basket