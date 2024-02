Lorenzo Zazzeri è argento nella staffetta 4 x 100 stile libero ai mondiali di nuoto. Un altro bel successo per Lorenzo Zazzeri. Dalla Città Metropolitana di Firenze i complimenti all'atleta, "per un'altra medaglia d'argento - sottolinea Nicola Armentano, consigliere delegato allo Sport - che arricchisce il tuo ricco bottino, a conferma di come sport e scuola possono crescere insieme".