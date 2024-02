Spacciatore fermato dalla radiomobile. Aveva 30 grammi di hashish e più di mille euro in contanti

I carabinieri di Cecina, durante il servizio di controllo delle strade, hanno intercettato un 41enne già noto alla forze dell'ordine in possesso di 30 grammi di hashish, 2 di cocaina e circa 1.060 euro in contanti. L'uomo, di origine nordafricana, è stato anche trovato in possesso del materiale necessario per il confezionamento della sostanza.

L'uomo è stato dunque denunciato per detenzione ai fini di spaccio.

Sempre nel corso della notte i carabinieri, intervenuti per un incidente nella zona di Rosignano Solvay, hanno denunciato un 52enne per guida in stato di ebbrezza. Il suo asso risultava pari a 2,01 gr/l. La patente di guida è stata ritirata e il veicolo sottoposto a sequestrato.