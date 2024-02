Use Computer Gross. Stop ad Arezzo dove finisce 66-52

Perdere non piace mai a nessuno ma c’è sicuramente di peggio del 66-52 col quale l’Use Computer Gross esce sconfitta dal parquet di Arezzo. Sì perché la vittoria della Virtus Siena su Quarrata sancisce il matematico ingresso della squadra di Luca Valentino fra le prime quattro, con una classifica di apertura della seconda fase che potrebbe non essere tanto male. Il primo obiettivo stagionale è così centrato ed è giusto dare merito alla squadra di esserci riuscita giocando questi primi quattro mesi e mezzo di stagione con una buona continuità, seppur in mezzo a tante difficoltà, leggi il lungo infortunio di De Leone (ad Arezzo 29 minuti per lui, buon segno) e quello successivo, per fortuna sulla via del recupero, di Quartuccio: play e pivot titolari.

E’ per questo che, alla fine, si può anche perdonare il brutto approccio alla partita di Arezzo, una squadra apparsa un po’ scarica mentalmente e fisicamente, forse condizionata dall’essere ormai certa di avere la testa sotto lo striscione. Il tutto di fronte ad una formazione di casa per la quale la gara era molto importante ed alla fine meritevole del successo.

I biancorossi steccano soprattutto il primo ed il terzo tempino (rispettivamente 22-13 e 19-9), fasi che vanificano quanto di buono riescono a fare negli altri momenti della sfida. Ora manca solo l’ultima giornata, domenica prossima con Serravalle, dopodichè, una domenica di sosta, e poi via con la seconda fase. Per il momento un applauso meritato per quanto fatto finora.

66-52

SCUOLA BASKET AREZZO

Pelucchini, Zocca 20, Tia 5, Nica ne, Iannicelli 1, Rossi 20, Lankovic 8, Semprini Cesari 12, Vagnuzzi ne, Giommetti, Terrosi ne, Provenzal. All. Evangelisti

USE COMPUTER GROSS

Giannone 15, Ramazzotti ne, Baccetti 3, Sesoldi 6, Rosselli 7, Fogli ne, Calabrese 2, De Leone 9, Mazzoni 5, Quartuccio ne, Tosti ne, Cerchiaro 5. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)

Arbitri: Cirinei di Pisa e Posarelli di Grosseto

Parziali: 22-13, 33-30 (11-17), 52-39 (19-9), 66-52 (14-13)

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa