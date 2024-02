Vandalizzati laboratori e cucina del Buontalenti. Nardella: senza parole

Sono considerevoli i danni riportati dall'istituto professionale fiorentino Buontalenti. Ad essere state presi d'assalto sono stati i nuovi laboratori di cucina.

Mentre sono in corso gli accertamenti su quanto è accaduto, la Città Metropolitana di Firenze e l'istituto comunicano che il Buontalenti di via dei Bruni ha sospeso le lezioni nei locali danneggiati: sala e cucina.

In questi spazi le pareti e pavimenti sono stati imbrattati con sostanze occorrenti alle esercitazioni. Sul posto i tecnici inviati dalla Metrocittà, i vigili del fuoco e gli inquirenti.

"Quello che è accaduto al Buontalenti questa notte ci lascia senza parole. Qualunque forma di vandalizzazione di una scuola va sempre condannata. Ci auguriamo che i responsabili siano trovati presto e assicurati alla giustizia. Ma siamo anche addolorati nel vedere questi episodi , perchè sappiamo purtroppo che la condanna non basta - dichiara il Sindaco della Città Metropolitana Dario Nardella - I danni sono il frutto amaro di un'emergenza educativa che richiede risposte che la scuola, che è fondamentale, da sola non può dare.

Entriamo in campo tutti. C'è un 'noi' più profondo da ricostruire, insieme alle famiglie, ai tessuti di quartiere, alle Istituzioni e alle agenzie aggregative ed educative. I giovani sono il nostro futuro e non possiamo perdere nessuno: la disgregazione, su cui incidono non poco gli strumenti digitali, va combattuta in ogni sua forma".