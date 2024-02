Cinquant'anni del Gs Stabbia, la società premiata dal Comune

Sabato scorso al Circolo ACSI XXIII Agosto, a Stabbia, sono state ufficialmente presentate le formazioni del G.S. Stabbia per la stagione ciclistica 2024. Alla consueta curiosità per il battesimo dell’annata, si è aggiunta la festa per i 50 anni di vita del club, nato nel 1974.

Per l’occasione sono intervenuti il sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti e l’assessore allo sport Moreno Costagli che hanno consegnato alla società presieduta da Luciano Benvenuti una pergamena “per l’impegno profuso nella promozione e nella diffusione del ciclismo e per i valori di determinazione, responsabilità e socialità che hanno caratterizzato il lungo e meritorio percorso compiuto dalla società in mezzo secolo di vita”.

“L’Amministrazione comunale - ha dichiarato Simona Rossetti - è davvero orgogliosa della presenza sul territorio di una realtà così importante che si dedica con passione ai ragazzi. L’orgoglio aumenta sapendo che oltre a dare l’opportunità di svolgere la pratica sportiva a tanti giovani, il G.S. Stabbia riesce con puntualità ad ottenere vittorie e piazzamenti nelle tante gare disputate”.

Ricordato che tra i tanti ciclisti cresciuti nel G.S. Stabbia, alcuni, basti pensare ad Alberto Bettiol e Vincenzo Albanese, sono poi diventati degli ottimi professionisti, serve ribadire che anche quest’anno la società è presente al via della stagione con una forte squadra juniores e, grazie alla collaborazione con il Team Valdinievole, con le formazioni dei giovanissimi, degli esordienti e degli allievi.

L’esordio in strada per le prime gare stagionali, è previsto per il prossimo 3 marzo.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa