Controlli dei carabinieri nel Livornese: due patenti ritirate

I carabinieri di Livorno hanno intensificato i servizi alla sicurezza stradale, seguendo le direttive della Prefettura. Hanno effettuato controlli sulle principali strade e nei centri commerciali di Porta a Mare, Fonti del Corallo, Parco Levante e Mercato, per aumentare la sicurezza durante i festeggiamenti del martedì grasso. Durante i controlli su 16 veicoli e 35 persone, sono state riscontrate 2 violazioni al Codice della Strada per guida in stato di ebbrezza. In un caso, un uomo di 45 anni di origine albanese, alla guida di un furgone e visibilmente alterato, ha rifiutato i test sull'alcol e sulle droghe, con conseguente ritiro della patente e denuncia. Una donna di 36 anni, anch'essa sotto l'effetto di alcol, ha subito la stessa sorte dopo aver rifiutato i test.