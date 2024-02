Firenze Home Texstyle si chiude all'insegna dell'ottimismo

Si chiude oggi alla Fortezza da Bassso la 6° edizione di Firenze Home Texstyle e la 17° edizione di Immagine Italia & Co, che al piano inferiore del padiglione Spadolini hanno fatto registrare un’ottima performance quanto a presenza di buyer qualificati provenienti dai principali mercati internazionali dei due comparti manifatturieri.

Sono stati 7.324 in totale gli operatori della tre giorni di fiera (in crescita del 13% rispetto all’edizione 2023), provenienti da 41 paesi fra i quali spiccano, a fianco dell’Italia, Germania, Belgio, Spagna, Russia e Grecia.

“Con lo svolgimento in contemporanea di ‘Firenze Home Texstyle’ e ‘Immagine Italia’ è stata premiata la formula vincente del connubio tra due settori affini e complementari come il tessile per la casa e l’’intimo lingerie, che rappresenterà l’asset incondizionato per la programmazione delle edizioni future all’interno del nostro quartiere espositivo”, il commento di Lorenzo Becattini, presidente di Firenze Fiera.

Fonte: Ufficio Stampa