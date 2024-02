Furto in un negozio di Firenze, denunciato minorenne

È stato denunciato a Firenze un minorenne ritenuto responsabile di avere commesso un furto in un negozio. Poco dopo mezzanotte di lunedì 12 febbraio, alcuni residenti di via Santo Stefano in Pane hanno udito il rumore causato dalla rottura del vetro della porta di ingresso di un esercizio commerciale.

Un testimone ha notato tre persone entrare nel negozio, per poi uscirne poco dopo. Immediatamente giunta sul posto, la pattuglia dei carabinieri turno ha raccolto la descrizione degli autori, per poi mettersi alla ricerca dei soggetti, che nel frattempo erano scappati.

L’attività di controllo è stata proficua e poco dopo ha permesso d’individuare un giovane, un 15enne di origini tunisine ospite di una comunità del capoluogo, che è stato così identificato, deferito in stato di libertà per il reato di furto aggravato in concorso, del quale dovrà rispondere all’Autorità Giudiziaria Minorile e, al termine, riaffidato al personale della comunità per minori.