L'Alchemist pub di Empoli lascerà la sua sede storica: il trasferimento nei prossimi mesi

L'Alchemist pub di Empoli lascerà la sua sede storica e si trasferirà in un nuovo fondo. Lo storico locale empolese, da 23 anni in via dei cappuccini nella frazione di Ponzano, sta infatti cercando un nuovo spazio che però, rassicurano i proprietari, rimarrà nel territorio del comune di Empoli.

In questi giorni stava circolando la notizia di una imminente chiusura dell'attività, fatto smentito dai proprietari che anzi assicurano che "l'Alchemist pub non chiude, continueremo sicuramente la nostra attività". Al momento non c'è nessuna indicazione sui tempi, ma la chiusura delle porte del fondo di via dei Cappuccini potrebbe avvenire tra fine marzo e fine aprile.

I proprietari sarebbero ormai da mesi alla ricerca di un nuovo fondo per ospitare il pub. L'intenzione, dopo aver trovato un nuovo spazio, sarebbe quella di ridurre al minimo i tempi di chiusura per riprendere al più presto, nel giro di appena mese, l'attività dell'Alchemist, uno dei locali notturni più longevi di Empoli e storico presidio di musica dal vivo.