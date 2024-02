Letture animate e laboratori a Castelfranco e Orentano, il programma primaverile

Se lo puoi immaginare, è possibile. Ha l’obiettivo di sviluppare la fantasia e la creatività, anche e non solo attraverso i libri, il ricco programma di iniziative rivolte a bambine e bambini che sta per partire nella Biblioteca Comunale di Castelfranco e nella sede di Orentano.

Si tratta di una serie di letture animate, che promuovono appunto l’amore per i libri e stimolano la curiosità dei più piccoli, e di laboratori creativi che offrono l’occasione di sperimentare nuovi materiali, incentivando spesso il valore del riuso e del riciclo.

Tornano dal 24 febbraio all’11 maggio gli incontri della rassegna “L’Ora del racconto” 2024, letture animate di storie per bambini (a cura di un gruppo di lettori volontari). L’appuntamento è il sabato mattina alle ore 10,30 nella Biblioteca di Castelfranco di Sotto.

IL PROGRAMMA

- Sabato 24 febbraio, Stefania Morelli legge: "Quel che è stato è stato" di Wanda Gàg (età 4-8)

- Sabato 9 marzo, Doriana Piampiani legge: "Alì Babà e i 40 ladroni" di Hans Andersen (età 4-8)

- Sabato 23 marzo Fabio Fisoni e Paolo Nuti leggono: "Il trattamento Ridarelli" di Roddy Doyle (4-8)

- Sabato 13 aprile Marta Quagli legge: "Raccontami una storia" di Elisabetta Pica e Silvia Borando (età 2-4)

- Sabato 27 aprile Sabina Chimenti legge: "Come la neve" di Maria Cappello (età 2-4)

- Sabato 11 maggio, Ersilia Scuotto e Morella Cappelli leggono: "Il litigio" di Claude Boujon (4-8)

“L'Ora del racconto rappresenta ormai un appuntamento molto atteso della nostra biblioteca che realizziamo grazie al contributo di un gruppo di volontari e volontarie che si rendono disponibili a leggere o raccontare storie. Insegnanti, esponenti delle associazioni, appassionati lettori: un gruppo di persone che, negli anni, si è formato ed è cresciuto – ha commentato l’assessora alla Cultura Chiara Bonciolini -. A questa iniziativa si aggiunge quest'anno un ricco calendario di laboratori che ampliano ulteriormente le tante attività proposte dalla biblioteca comunale per i ragazzi e ragazze, promuovendo un'idea di biblioteca come spazio vivo, educativo, di socializzazione, in grado di stimolare il protagonismo e le pari opportunità”.

Inoltre prendono avvio le iniziative “I sabati della Biblioteca”, presso la Biblioteca di Castelfranco, e “I Mercoledì della Biblioteca” nella sede di Orentano: 15 appuntamenti dedicati ai bambini realizzati con il contributo del Consiglio Regionale della Toscana. Dai burattini alle letture ad alta voce, dalle creazioni fatte di carta o di corda, al disegno, ai laboratori di incisione.

IL PROGRAMMA

I Mercoledì della Biblioteca

- 14 febbraio ore 16,30-18,00. I burattini di Carnevale: laboratorio creativo (età 6-10)

- 28 febbraio ore 16,30-17,30.

Piccola guida per ecoschiappe di Emilia Dziubak: lettura ad alta voce (età 4-8) dedicata alla Giornata Nazionale del Risparmio Energetico “M’illumino di meno”

- 13 marzo ore 16,30-17,30.

Non tutte le principesse di Jeffrey e Lisa Bone: lettura ad alta voce (età 4-8) dedicata alla Giornata Internazionale della donna

- 27 marzo ore 16,30-18,00

Cosa mi frulla in testa: laboratorio creativo (età 6-10) dedicato alla Giornata Internazionale della donna

- 10 aprile ore 16,30-17,30

Ovunque la natura di Deborah Underwood: lettura ad alta voce (età 4-8)

- 24 aprile ore 16,30-18,00

Creare con la corda: laboratorio creativo (età 6-10)

- 8 maggio ore 16,30-17,30

Gli intrusi: una storia con due finali di Susanna Isern: lettura ad alta voce (età 4-8)

- 22 maggio ore 16,30-18,00

La casa fiorita pop-up: laboratorio creativo (età 6-10)

I Sabati della Biblioteca

- 17 febbraio ore 10,30-12,00

I burattini di Carnevale: laboratorio creativo (età 6-10)

- 2 marzo ore 10,30-12,00

Mi presento, sono Antonio Puccinelli: visita guidata della mostra “Puccinelli sotto i chiassi” e laboratorio creativo sul ritratto (età 6-10)

- 16 marzo ore 10,30-12,00

Cosa mi frulla in testa: laboratorio creativo (età 6-10) dedicato alla Giornata Internazionale della Donna

- 6 aprile ore 10,30-12,00

Dal tratto... al segno: laboratorio di incisione (età 6-10)

- 20 aprile ore 10,30-12,00

Creare con la corda: laboratorio creativo (età 6-10)

- 4 maggio ore 10,30-12,00

Costruire pop up: laboratorio creativo (età 6-10)

- 18 maggio ore 10,30-12,00

La casa fiorita pop up: laboratorio creativo (età 6-10).

Per partecipare ai laboratori è richiesta la prenotazione, per le letture è comunque consigliata la prenotazione telefonando ai numeri 0571/487260 oppure 487263.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa