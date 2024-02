Puliamo la frazione, appuntamento in via Castiglioni a Montagnana

Torna l’appuntamento con “Puliamo la frazione” per domenica 18 febbraio: l’iniziativa, organizzata dal Comune di Montespertoli, rientra nelle azioni di sensibilizzazione ambientale promosse dall’Amministrazione Comunale.

L’appuntamento è per le ore 10 di domenica 18 febbraio presso il circolo MCL di Montagnana: da lì i volontari partiranno in piccoli gruppi per ripulire via Castiglioni. Il gestore del servizio integrato di raccolta dei rifiuti si occuperà poi di raccoglierli. L’Amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza – non soltanto quella residente nella frazione di Montagnana – a partecipare all’evento e invita altresì le realtà associative del territorio a farsi promotrici di iniziative analoghe.

“La tutela dell'ambiente è un impegno che coinvolge l'intera comunità e dovrebbe essere una priorità condivisa da tutti.” In risposta alle numerose segnalazioni di abbandono lungo via Castiglioni, una delle vie più suggestive del nostro territorio, attualmente oggetto di una piccola riqualificazione e dell'installazione di nuovi cartelli turistici, il Sindaco Alessio Mugnaini sottolinea l'importanza di rilanciare per l’annualità 2024 l'iniziativa "Puliamo la frazione" proprio da questa strada.

“Le segnalazioni di abbandono lungo via Castiglioni sono molteplici e persistenti, coinvolgendo anche oggetti di dimensioni considerevoli. Domenica passeggeremo insieme lungo la via, discuteremo di temi legati all'ambiente e al territorio e raccoglieremo i rifiuti. Il nostro territorio rappresenta il nostro patrimonio più prezioso e è responsabilità di tutta Montespertoli difenderlo dall'inciviltà. Nessuno dovrebbe più permettersi di abbandonare rifiuti a Montespertoli. Inoltre, stiamo attivamente lavorando all'installazione di telecamere nei punti critici soggetti all'abbandono su tutto il territorio, al fine di prevenire futuri atti incivili e garantire una migliore tutela ambientale.”

L'Amministrazione comunale desidera evidenziare e ricordare il servizio gratuito offerto da ALIA Servizi Ambientali per il ritiro dei rifiuti ingombranti. Per prenotare il ritiro di tali rifiuti, è possibile contattare il numero 0571 196 93 33 o consultare le alternative disponibili sul sito ufficiale di ALIA.

Domenica 18 febbraio quindi il ritrovo sarà presso il circolo MCL di Montagnana, per poi proseguire con l’auto verso via Castiglioni e parcheggiare vicino alla Cappellina. L’Amministrazione comunale fornirà i sacchi necessari per la raccolta, si consiglia guanti, scarpe comode e eventuali bastoni infilza rifiuti.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa